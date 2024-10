Ucraina, canale social russo pubblica la foto dei caccia italiani su Kaliningrad (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il canale Telegram Fighterbomber, vicino all’esercito russo, ha pubblicato alcune foto che ritraggono i militari dell’Aeronautica italiana a bordo di caccia nella regione di Kaliningrad, enclave russa all’interno del territorio della Polonia. “Nella Regione Speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile”, si legge nel messaggio social, “gli Eurofighter italiani sono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra”. “Mi chiedo se siano qui per il 2%, per la diaria e se i loro finanziatori italiani non abbiano finito i soldi sui loro conti per i viaggi di lavoro e per l’alloggio del personale”, aggiunge il canale ironizzando sulle indennità corrisposte ai militari della Nato in missione. Lapresse.it - Ucraina, canale social russo pubblica la foto dei caccia italiani su Kaliningrad Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) IlTelegram Fighterbomber, vicino all’esercito, hato alcuneche ritraggono i militari dell’Aeronautica italiana a bordo dinella regione di, enclave russa all’interno del territorio della Polonia. “Nella Regione Speciale ditutto è abbastanza stabile”, si legge nel messaggio, “gli Eurofightersono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra”. “Mi chiedo se siano qui per il 2%, per la diaria e se i loro finanziatorinon abbiano finito i soldi sui loro conti per i viaggi di lavoro e per l’alloggio del personale”, aggiunge ilironizzando sulle indennità corrisposte ai militari della Nato in missione.

