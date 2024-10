Travolta da una vecchia saldatrice, muore a 74 anni all'ospedale di Sulmona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incidente domestico fatale per una donna di 74 anni residente a Castel di Sangro, in provincia de L'Aquila. Secondo quanto ricostruito, mentre, insieme al marito, stava spostando attrezzi in una falegnameria dismessa di loro proprietà , sarebbe stata Travolta da una vecchia saldatrice.Soccorsa Chietitoday.it - Travolta da una vecchia saldatrice, muore a 74 anni all'ospedale di Sulmona Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incidente domestico fatale per una donna di 74residente a Castel di Sangro, in provincia de L'Aquila. Secondo quanto ricostruito, mentre, insieme al marito, stava spostando attrezzi in una falegnameria dismessa di loro proprietà , sarebbe statada una.Soccorsa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La vita stravolta”. Marco Columbro oggi - da anni sparito dalle scene : perché non torna in tv - Per la televisione in generale non esistevo più“, ha detto amareggiato il conduttore. Tale e Quale Show, l’annuncio di Carlo Conti e poi la standing ovation Marco Columbro oggi: perché non torna in tv Il conduttore e attore ha rilasciato un’intervista a Nunzia De Girolamo. Ma che fine ha fatto, perché è sparito dalle scene? Leggi anche: “Hai vinto tu”. (Caffeinamagazine.it)

Bambina travolta e uccisa dal treno a 12 anni - Olesia era scappata dalla guerra : inchiesta sulla sicurezza dell?area. La protesta dei residenti - PADOVA - Olesia Kypriianchuk, la ragazzina 12enne ucraina residente a Padova, travolta e uccisa giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passata sotto la sbarra... (Ilgazzettino.it)

Piacenza - ragazzina di 14 anni travolta e uccisa da un autobus all’uscita di scuola - La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma non è escluso che l’adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo, in fase di ripartenza dopo aver caricato altri studenti. Tragedia nel pomeriggio a Piacenza. Una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da un autobus fuori da scuola. (Open.online)