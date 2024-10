Travaglio a La7: “I cosiddetti liberali sono uguali ai sovranisti, basta stare con la Nato che come il Dash lava ogni porcheria” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’intervista al ministro degli Esteri polacco? Agghiacciante. È innanzitutto la dimostrazione che anche i cosiddetti liberali sono complottisti, sovranisti e populisti, perché quando non vogliono gli immigrati, si inventano un complotto della Russia e della Bielorussia. Un po’ come faceva inizialmente il nostro governo quando l’aumento degli sbarchi veniva attribuito alla Wagner, che spingeva i migranti dall’Africa a venire qua. Poi fu smentito anche dai nostri servizi segreti e cambiò musica”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta l’intervista di Lilli Gruber al ministro degli Affari Esteri polacco Radoslaw Sikorski, aggiungendo: “Mi ha colpito molto il fatto che non abbia mai nomiNato il negoziato tra Russia e Ucraina. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “I cosiddetti liberali sono uguali ai sovranisti, basta stare con la Nato che come il Dash lava ogni porcheria” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’intervista al ministro degli Esteri polacco? Agghiacciante. È innanzitutto la dimostrazione che anche icomplottisti,e populisti, perché quando non vogliono gli immigrati, si inventano un complotto della Russia e della Bielorussia. Un po’faceva inizialmente il nostro governo quando l’aumento degli sbarchi veniva attribuito alla Wagner, che spingeva i migranti dall’Africa a venire qua. Poi fu smentito anche dai nostri servizi segreti e cambiò musica”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcocommenta l’intervista di Lilli Gruber al ministro degli Affari Esteri polacco Radoslaw Sikorski, aggiungendo: “Mi ha colpito molto il fatto che non abbia mai nomiil negoziato tra Russia e Ucraina.

