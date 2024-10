Trasferta in Toscana per la Virtus, domenica alle 18 sfida con la Solbat Golfo Piombino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sesta giornata della Regular Season del Girone B del Campionato di Serie B la Virtus GVM Roma 1960 viaggia verso Piombino: sarà la Solbat Golfo l’avversaria dei capitolini, palla a due domenica 20 Ottobre alle ore 18 al PalaTenda. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.LA Romatoday.it - Trasferta in Toscana per la Virtus, domenica alle 18 sfida con la Solbat Golfo Piombino Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sesta giornata della Regular Season del Girone B del Campionato di Serie B laGVM Roma 1960 viaggia verso: sarà lal’avversaria dei capitolini, palla a due20 Ottobreore 18 al PalaTenda. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.LA

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virtus Pistoia - domenica 6 ottobre torna il campionato : dove vedere la partita - La chiave della gara passerà dalla nostra transizione difensiva e da quanto riusciremo ad essere disciplinati in attacco. Oltretutto c’è da battere anche la tradizione se è vero che nell’ultimo confronto giocato a Bologna, in quel caso alla Segafredo Arena, nel weekend di Pasqua ad imporsi furono proprio i biancorossi per 100-93. (Sport.quotidiano.net)

Serie A2 - Virtus Academy Benevento : domenica il debutto contro il Basket Rosa Empoli - . La squadra nelle settimane scorse ha disputato due test amichevoli contro Salerno e Ariano Irpino facendo vedere in entrambi i casi già delle ottime cose che fanno ben sperare per l’imminente avvio del campionato. it. Insieme alla Virtus Academy Benevento nel gruppo A ci sono: Torino, Moncalieri, Cestistica Spezzina, San Giovanni Valdarno, Empoli, Livorno, Salerno Basket, Cagliari, Selargius, ... (Anteprima24.it)