Tagliate ore di assistenza Studenti disabili è caos

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il taglio delle ore dell’specialistica causa enormi disagi a centinaia di, docenti e personale oltre a violare un diritto inalienabile sancito dalla Costituzione". C’è preoccupazione tra le scuole di Pisa per la riduzione del 50% delle ore dell’specialistica, servizio che si occupa della gestione degli, da parte della Società della Salute. "Si tratta di un disagio che colpisce tutti - afferma Maurizio Berni, preside del Santoni -. Avevamo cercato di tamponare la situazione con gli insegnanti di sostegno nella speranza che fosse una situazione transitoria, avendo ricevuto garanzie che il taglio fosse esiguo. Non immaginavamo che delle 366 ore garantite ne sarebbero state100 in modo definitivo, che significa non garantire di poter tenere a scuola 89di cui 42 contà grave.