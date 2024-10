Gaeta.it - Stage tennistico Italia- Svizzera allo Sporting Club: un gemellaggio che affonda le radici nel talento

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il recentedi tennis tenutosidi Santa Marinella ha visto la partecipazione di team giovanilini e svizzeri, consolidando ulteriormente la collaborazione tra i circoli. Il famoso circolo svizzero Stade Lausanne ha scelto la struttura di Santa Marinella e i maestri dell'Aureliano Tennis Team per un'importante preparazione atletica in vista delle sfide con la selezione nazionale. Organizzato impeccabilmente dstaff del, l'evento ha non solo messo in risalto le abilità tecniche degli atleti coinvolti, ma ha anche valorizzato il territorio grazie alle numerose attività di svago offerte. Una cornice ideale per le sfide tennistiche La storica location del, situata in Via Aurelia, ha fornito un ambiente perfetto per l'allenamento intensivo.