S&P: Italia verso un saldo primario entro il 2025, ma l'invecchiamento e il debito pubblico restano sfide chiave (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia ha «notevoli sfide strutturali », e fra queste l' invecchiamento della popolazione . Lo afferma S&P , sottolineando che fra le sfide ci sono anche la crescita della produttività e gli ostacoli agli investimenti aziendali . «La traiettoria fiscale sta migliorando», mette in evidenza S&P , prevedendo che entro il 2025 l’Italia possa raggiungere un saldo primario . Tuttavia, Feedpress.me - S&P: Italia verso un saldo primario entro il 2025, ma l'invecchiamento e il debito pubblico restano sfide chiave Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ha «notevolistrutturali », e fra queste l'della popolazione . Lo afferma S&P , sottolineando che fra leci sono anche la crescita della produttività e gli ostacoli agli investimenti aziendali . «La traiettoria fiscale sta migliorando», mette in evidenza S&P , prevedendo cheill’possa raggiungere un. Tuttavia,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam, Nadal e Djokovic in campo per l'ultima sfida - Il serbo e lo spagnolo si scontreranno nella finale per il 3° posto al Six Kings Slam, in quello che sarà l’ultimo match tra i due prima del ritiro dello spagnolo dal tennis ... (rainews.it)

Italia promossa da S - Le agenzie di rating S&P e Fitch hanno recentemente confermato il rating dell'Italia a BBB, con Fitch che ha alzato l'outlook da stabile a positivo. Questo miglioramento riflette il rafforzamento dei ... (informazione.it)

SeP: Italia verso un saldo primario entro il 2025, ma l'invecchiamento e il debito pubblico restano sfide chiave - L’Italia ha «notevoli sfide strutturali», e fra queste l'invecchiamento della popolazione. Lo afferma S&P, sottolineando che fra le sfide ci sono anche la crescita della produttività e gli ostacoli ag ... (msn.com)