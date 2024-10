Sorrento-Benevento, i convocati di Auteri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 10^ giornata del campionato di Serie C Now, Sorrento-Benevento. Assenti solo gli infortunati Nardi e Pinato oltre ai giovani Ciurleo e Avolio. Regolarmente in lista Prisco che era uscito in anticipo nell’ultimo turno con il Latina solo per precauzione. Anteprima24.it - Sorrento-Benevento, i convocati di Auteri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 10^ giornata del campionato di Serie C Now,. Assenti solo gli infortunati Nardi e Pinato oltre ai giovani Ciurleo e Avolio. Regolarmente in lista Prisco che era uscito in anticipo nell’ultimo turno con il Latina solo per precauzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorrento-Benevento - al via la prevendita : tutti i dettagli - E’ possibile assicurarsi i biglietti sia on line che nelle rivendite fisiche e ancora una volta, ormai una negativa consuetudine di questa stagione, i sostenitori della Strega avranno pochissimo tempo per organizzare la trasferta. Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione del Gos che si è svolta a Potenza (campo delle gare casalinghe dei rossoneri), via libera alla vendita dei tagliandi ... (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - la prevendita partirà solo domani - Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una nuova corsa contro il tempo quella che attende i tifosi giallorossi per la trasferta di sabato a Potenza quando i giallorossi affronteranno il Sorrento. I biglietti saranno messi in vendita sul circuito Go2 al prezzo di 15€ più i diritti di prevendita. Poi ci sarà il via libera, tranne sorprese, senza alcuna limitazione perché il match non è stato ... (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - designato l’arbitro della sfida del “Viviani” - Si tratta di un direttore di gara esperto della Can di C che incrocerà per la prima volta nella sua carriera i giallorossi mentre lo scorso anno ha diretto il Sorrento nel ko (1-0) sul campo del Monterosi Tuscia. L’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Cadirola di Milano; quarto ufficiale sarà Leonardo Di Mario di Ciampino. (Anteprima24.it)