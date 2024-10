Smith Rowe si apre sull’uscita dell’Arsenal dopo la partenza del Fulham

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-17 20:00:58 Breaking news: Emileha parlato della sua decisione di lasciare l’Arsenal per il, definendola la “decisione più difficile” della sua carriera ma necessaria per la sua felicità personale.si è trasferito durante la finestra di mercato estiva per una cifra record di £ 34 milioni, segnando il più grande acquisto delfino ad oggi. Riflettendo sul trasferimento, il 24enne, che è arrivato all’accademia dell’Hale Endinsieme a Bukayo Saka, ha spiegato che la mancanza di tempo per giocare nelle ultime stagioni lo ha costretto a riconsiderare il suo futuro. Ha detto: “Non riesco a ricordare un momento reale, esatto. “Ma nelle ultime due stagioni non ho giocato quanto avrei voluto e ho sempre avuto in mente il desiderio di essere di nuovo felice. “Volevo giocare. A volte devi pensare al meglio per te stesso.