Selvaggia punge Sonia, poi svela chi è il suo concorrente preferito di Ballando e chi vorrebbe vedere in gara (Di venerdì 18 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli oggi è stata ospite di Alberto Matano a La Vita In Diretta dove ha potuto commentare l’intervista che ha rilasciato Sonia Bruganelli al Corriere della Sera. Sonia Bruganelli conferma: “Mi vedevo nella giuria di Ballando con le Stelle” https://t.co/ZrfWP9WocF #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 18, 2024 “L’intervista di Sonia Bruganelli al Corriere è la trentaseiesima versione che vediamo di lei in tre settimane. Ha compreso tutto di sé grazie a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci meglio di Freud. A Domenica In l’ho definita confusa, aggiungo che è una confusa manipolatrice. Ogni giorno tira fuori un nuovo argomento per giustificare qualche suo comportamento che è stato criticato. Ha sfruttato l’ex marito, la figlia.. Biccy.it - Selvaggia punge Sonia, poi svela chi è il suo concorrente preferito di Ballando e chi vorrebbe vedere in gara Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Lucarelli oggi è stata ospite di Alberto Matano a La Vita In Diretta dove ha potuto commentare l’intervista che ha rilasciatoBruganelli al Corriere della Sera.Bruganelli conferma: “Mi vedevo nella giuria dicon le Stelle” https://t.co/ZrfWP9WocF #ConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 18, 2024 “L’intervista diBruganelli al Corriere è la trentaseiesima versione che vediamo di lei in tre settimane. Ha compreso tutto di sé grazie acon le Stelle? Milly Carlucci meglio di Freud. A Domenica In l’ho definita confusa, aggiungo che è una confusa manipolatrice. Ogni giorno tira fuori un nuovo argomento per giustificare qualche suo comportamento che è stato criticato. Ha sfruttato l’ex marito, la figlia..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“E ora vediamo”. Ballando con le stelle - il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli - Il maestro ha usato toni pacati, ma non le ha mandate a dire. “Pronta? Ora ti facciamo vedere”. A Ballando con le Stelle, la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non si è ancora placata. Aloia è fiducioso in vista della prossima puntata: “Aspettiamo fiduciosi che la signora Lucarelli si accorga che Sonia sta migliorando, e che ci si stacchi un po’ da tutto ciò che è personale ... (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto - Anche nella sua vita professionale ha sempre cercato di dimostrare di potercela fare da sola, nonostante l’importante figura al suo fianco, ovvero il suo ex marito Paolo Bonolis: Volevo che il mio lavoro fosse riconosciuto. In particolare, ha riflettuto su come i giudizi e le critiche l’abbiano portata a rivalutare anche il suo modo di esprimersi come opinionista: Cambierei i toni, perché le ... (Isaechia.it)

Sonia Bruganelli a “Ballando” - arriva la sgridata di Bonolis - (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Sonia Bruganelli, la replica alle accuse dell’amico di Bonolis: risposta gelida Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli in lacrime: la confessione su Bonolis spiazza Leggi anche: Sonia Bruganelli in lacrime rivela cosa sta succedendo a “Ballando” Leggi anche: Alan Friedman, la rivelazione su Bruganelli e Ossini Sonia ... (Tvzap.it)