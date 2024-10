Quotidiano.net - Sbranata dai leoni dello zoo mentre pulisce il recinto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Stava pulendo ildeizoo in cui lavorava, quando è stata attaccata edal branco: è la tragica morte di Leokadia Perevalova, dipendente del Taigan Safari Park in Crimea. L’incidente, riportato dall’agenzia russa Tass, è avvenuto il 16 ottobre. Perevalova, che aveva il ruolo di capo-guardiana del parco, aveva lasciato aperto il chiavistello della porta di protezione tra le due aree del. Tresono quindi riusciti a raggiungerla e ad aggredirla. Secondo quanto dichiarato dal direttorezoo, Oleg Zubkov, quando i suoi colleghi sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per aiutarla. Il direttore ha definito la morte della custode “un tragico incidente” e ha aggiunto che iche hanno ucciso la custode non saranno sottoposti ad eutanasia.