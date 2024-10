Gaeta.it - Salumi da Re: Un evento imperdibile per la tradizione norcina italiana a Polesine Parmense

Dal 26 al 28 ottobre 2024, il delizioso scenario dell'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense ospiterà la 11ª edizione di Salumi da Re, un'importante manifestazione che celebra e promuove la tradizione norcina in Italia. Organizzato dai fratelli Spigaroli in collaborazione con Gambero Rosso, l'evento porterà in scena una straordinaria selezione di salumi, vini, birre e prodotti agroalimentari nazionali, creando un collegamento diretto tra produttori e appassionati del settore. Questo festival è un'occasione unica per esplorare il ricco patrimonio gastronomico italiano e approfondire i temi attuali relativi alla salumeria. Un palcoscenico per i protagonisti della salumeria Salumi da Re non è solo un festival di degustazione; è un importante punto di incontro per i principali attori della filiera