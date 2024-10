Inter-news.it - Roma-Inter, il doppio ex Cordova: «Dispiaciuto per Juric! Sarà insostenibile»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica sera l’Olimpico ospiterà, ma il clima giallorosso non è dei migliori. Ilex della sfida, Franco, dice la sua sul momento deinisti di Ivan. PROBLEMA – Franco, che con la maglia nerazzurra ha disputato solo una partita, mentre con i giallorossi si è affermato in Serie A, esprime il proprio parere a pochi giorni davistato da Radio Sportiva, l’ex calciatore, dichiara sulla squadra giallorossa: «I risultati non c’erano e i risultati sono abbastanza decisionisti, hanno pensato di risolvere il problema esonerando Daniele De Rossi. Per Ivanè una grande lotta. Lasulla carta mi sembra con parecchi buoni giocatori. Bisogna trovare la squadra, ma sicuramente non è facile, anche considerando la pressione che c’è a».