Gaeta.it - Roberto Occhiuto visita il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza: focus su sicurezza e illegalità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Presidente della Regione Calabria,, ha recentementeto ildeidi, un evento importante che evidenzia l'interesse del governo regionale per lapubblica e il contrasto all'nella provincia. Questasi inserisce in una serie di iniziative volte a rafforzare la sinergia tra le istituzioni e le forze dell'ordine, enfatizzando l'importanza della cooperazione per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini calabresi. Incontro con le autorità militari e piani di azione Durante laè stato ricevuto dal nuovo Comandante, Colonnello Andrea Mommo. L'incontro ha visto la partecipazione dei comandanti delle Compagnie e del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, oltre a ufficiali della sede e una rappresentanza dei Comandanti di Stazione.