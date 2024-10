Gaeta.it - Ritrovata Anastasia: la giovane scomparsa da Viareggio è stata trovata in Francia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda di, la sedicenne sparita daall’inizio di settembre, ha avuto un epilogo positivo grazie all’intervento degli inviati del programma “Chi l’ha visto?“. Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti sono riusciti a rintracciare la ragazza, ritrovandola in. Questo sviluppo non solo ha messo a tacere le paure della famiglia, in particolare del padre Giancarlo, che ha espresso grave apprensione per la sicurezza della figlia, ma ha anche riaperto il dibattito sulla sicurezza dei giovani e sull’importanza dell’informazione e della segnalazione nei casi di. La ricerca die l’intervento di “Chi l’ha visto?” Il caso diha catturato l’attenzione del pubblico italiano e dei media, in parte per la sua giovanissima età e in parte per le condizioni misteriose della sua