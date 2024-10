Anteprima24.it - Raffica di truffe ad anziani in varie regioni, arrestato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnadiai danni di, 16 in tutto, messe in atto in molted’Italia di cui 13 andate a segno e tre tentate. Con l’indagine “True Justice 6” i carabinieri hannoun 20enne di Napoli, al quale i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo (Ancona), con quelli della Compagnia di Napoli – Bagnoli, hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per il reato di truffa aggravata continuata, commessa in danno di persone anziane. Indagati in stato di libertà altri due napoletani, di 28 e 22 anni, sospettati di essere l’autista e il palo in alcuni dei colpi.