Pronte a combattere. Da Rania di Giordania a Beatrice di York, la nuova divisa regale a tutto chic da copiare (Di venerdì 18 ottobre 2024) La giacca autunnale Royal per eccellenza? Se un tempo avremmo risposto il trench a occhi chiusi, adesso c’è un’altro modello che lotta per la supremazia a corte. Chiamate alle armi, le regine di stile sono Pronte a combattere la stagione fredda in giacca militare: un modello di tendenza per l’autunno 2024 che le blasonate di tutte le età, da Rania di Giordania a Beatrice di York, sembrano prediligere oggi al classico impermeabile. Iodonna.it - Pronte a combattere. Da Rania di Giordania a Beatrice di York, la nuova divisa regale a tutto chic da copiare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La giacca autunnale Royal per eccellenza? Se un tempo avremmo risposto il trench a occhi chiusi, adesso c’è un’altro modello che lotta per la supremazia a corte. Chiamate alle armi, le regine di stile sonola stagione fredda in giacca militare: un modello di tendenza per l’autunno 2024 che le blasonate di tutte le età, dadidi, sembrano prediligere oggi al classico impermeabile.

