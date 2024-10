Pro Saudi League 2024/25, Pioli vince ancora: l’Al Shabab sbaglia un rigore al 103? e l’Al Nassr vola (Di venerdì 18 ottobre 2024) l’Al Nassr vince una partita rocambolesca. La squadra di Stefano Pioli batte 2-1 l’Al Shabab e conquista la terza vittoria su tre da quando il tecnico di Parma siede sulla panchina. Dopo sette giornate di campionato, la classifica vede l’Al Nassr in seconda posizione con 17 punti, quattro in meno della capolista Al-Hilal, ancora a punteggio pieno. A sbloccare il risultato nello scontro diretto contro l’Al Shabab, che scivola in quinta posizione, è un gol di Laporte al 69?, mentre il raddoppio di Mane all’83’ è stato annullato per una posizione di fuorigioco. Succede di tutto nel recupero. Al 90? Al Saadi sfonda sulla sinistra e crossa a centro area, dove un intervento sfortunato col tacco di Al Hassan si tramuta nell’autogol dell’1-1. l’Al Nassr però non muore mai. E al 95? è Cristiano Ronaldo su rigore a riportare avanti gli ospiti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)una partita rocambolesca. La squadra di Stefanobatte 2-1e conquista la terza vittoria su tre da quando il tecnico di Parma siede sulla panchina. Dopo sette giornate di campionato, la classifica vedein seconda posizione con 17 punti, quattro in meno della capolista Al-Hilal,a punteggio pieno. A sbloccare il risultato nello scontro diretto contro, che sciin quinta posizione, è un gol di Laporte al 69?, mentre il raddoppio di Mane all’83’ è stato annullato per una posizione di fuorigioco. Succede di tutto nel recupero. Al 90? Al Saadi sfonda sulla sinistra e crossa a centro area, dove un intervento sfortunato col tacco di Al Hassan si tramuta nell’autogol dell’1-1.però non muore mai. E al 95? è Cristiano Ronaldo sua riportare avanti gli ospiti.

