Previsioni meteo Livorno e provincia, prorogata fino a sabato 19 ottobre l'allerta per frane e allagamenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LivornoTODAY La protezione civile regionale ha prorogato fino alle 23.59 domani, sabato 19 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) su praticamente tutta la Toscana (ad esclusione della zona a nordovest), Livorno e provincia Livornotoday.it - Previsioni meteo Livorno e provincia, prorogata fino a sabato 19 ottobre l'allerta per frane e allagamenti Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAY La protezione civile regionale ha prorogatoalle 23.59 domani,19, l'per rischio idrogeologico () su praticamente tutta la Toscana (ad esclusione della zona a nordovest),

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campania : allerta meteo intensificata fino al 19 ottobre per precipitazioni e criticità regionali - È fondamentale predisporre, in anticipo, misure di prevenzione e risposta ai fenomeni atmosferici previsti, tenendo informata la popolazione sui possibili sviluppi. Le squadre di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa Regionale, offrono supporto tecnico e logistico alle autorità locali per monitorare e gestire la situazione. (Gaeta.it)

Allerta meteo Arpal : prolungamento fino alle 18 su gran parte della Regione - Inoltre, è importante verificare le condizioni del proprio ambiente domestico, assicurandosi che eventuali spazi esterni siano protetti da possibili danni causati da forti venti o piogge abbondanti. Prospettive per la giornata di domani Guardando alle previsioni per la giornata successiva, si conferma una certa residua instabilità che potrebbe influenzare il clima per tutta la giornata. (Gaeta.it)

Meteo Napoli - piogge e temporali in arrivo : le previsioni fino al weekend - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia e schiarite, con una temperatura di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo. it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 22°C. (2anews.it)