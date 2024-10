Pauroso schianto in galleria, 3 veicoli coinvolti: ragazzo gravissimo in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pauroso schianto in galleria giovedì pomeriggio sulla Strada provinciale 79, in quel tratto nota anche come Via Valsabbia, tra Agnosine e Lumezzane: tre i veicoli coinvolti e due feriti ricoverati in ospedale, tra questi un ragazzo di 19 anni di Agnosine che in serata non era ancora stato Bresciatoday.it - Pauroso schianto in galleria, 3 veicoli coinvolti: ragazzo gravissimo in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ingiovedì pomeriggio sulla Strada provinciale 79, in quel tratto nota anche come Via Valsabbia, tra Agnosine e Lumezzane: tre ie due feriti ricoverati in, tra questi undi 19 anni di Agnosine che in serata non era ancora stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pauroso schianto in galleria, 3 veicoli coinvolti: ragazzo gravissimo in ospedale - Pauroso schianto in galleria giovedì pomeriggio sulla Strada provinciale 79, in quel tratto nota anche come Via Valsabbia, tra Agnosine e Lumezzane: tre i veicoli coinvolti e due feriti ricoverati in ... (bresciatoday.it)

Schianto contro il camion. Morto automobilista 84enne - L'automobilista 84enne coinvolto in un grave incidente a Cotignola non ce l'ha fatta. Mario Salerno è deceduto dopo cinque giorni di lotta in ospedale. Cinque vittime in incidenti stradali recenti in ... (ilrestodelcarlino.it)

"Pauroso schianto con un cinghiale" - Antonio Gatto racconta l'incredibile scontro con un cinghiale sulla strada di Sottomonte, che ha distrutto la sua auto ma fortunatamente senza feriti. Chiede chi pagherà i danni. (lanazione.it)