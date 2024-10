Lortica.it - Operaio 46enne folgorato mentre lavora su una linea elettrica a Pienza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto ieri, 17 ottobre a, dove undi 46 anni, residente a Cavriglia, è rimastova su unadi media intensità. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Secondo le informazioni riportate, il, dipendente di una ditta di Montevarchi impegnata in lavori per conto di Enel, è stato colpito da una scaricanel tentativo di allontanare un carrello di supporto dopo aver notato un contatto tra la gru e un cavo. L’incidente lo ha fatto cadere violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori della sicurezza sul lavoro.