Openday di Trenord con Enrico Bertolino: biglietti gratis, depositi aperti (anche a Novate) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Enrico Bertolino sarà ospite dell'Openday di Trenord. Domenica 20 ottobre, la società apre le porte delle sue officine tra cui anche Novate Milanese. Openday di Trenord a Cadorna ci sarà Enrico Bertolino Enrico Bertolino sarà presente dalle ore 11 in stazione a Milano Cadorna. Sarà possibile visitare il treno storico, formato da un locomotore FNM E610-04

Enrico Bertolino al Gaber di Milano con due serate evento - “Nessuno inventa niente, si rinnovano solo i termini – dice Bertolino -. Con lui sul palco anche tre musicisti che arricchiranno la narrazione: Tiziano Cannas al pianoforte, Roberto Dibitonto alle percussioni e sax e Raffaele Kohler alla tromba. Lo Smart City concept? C’era eccome e si chiamava senso della collettività. (Dailyshowmagazine.com)

Enrico Bertolino a teatro con lo spettacolo ‘Vecchi si nasce non si diventa’ - “Un po’ come quei dandies che non si rassegnano al passare degli anni e ragionano da ventenni in un involucro da pluri sessantenni”, commenta l’attore. Perché alla fine, osserva Bertolino, “Nessuno inventa niente, si rinnovano solo i termini: l’inclusività? C’era già, la chiamavamo Amicizia ed Accoglienza. (Funweek.it)

