Oggi sciopero dei mezzi a Milano | gli orari di metro e bus Atm La diretta

Quella di venerdì 18 ottobre potrebbe essere una giornata di passione per il trasporto pubblico e la mobilità tutta a Milano. È in programma uno sciopero nazionale proclamato dal sindacato Al Cobas. All'ombra della Madonnina sono a rischio metro, bus e tram. E nel corso della mattinata è prevista

Sciopero Milano Atm del 18 ottobre - metro - bus e tram fermi : info e orari - p. Le corse previste nella fascia oraria sopraindicata potrebbero non essere effettuate. Lo sciopero nelle altre città Ecco invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: Roma Napoli Torino Bologna Firenze. Sciopero 18 ottobre Milano Atm A Milano lo sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre riguarda anche il trasporlo locale: si fermano tutte le linee Atm dalle ... (Quifinanza.it)

Studenti lombardi in assemblea : incontro a Milano sul diritto allo studio e verso lo sciopero nazionale di novembre - È prevista per domani, 18 ottobre, l’assemblea regionale dell’Unione degli Studenti Lombardia. Questo evento rappresenta un'importante tappa verso lo sciopero studentesco nazionale del 15 novembre, che sarà la data autunnale più significativa per il sindacato studentesco e il movimento tutto. . Milano, 17 ottobre 2024 – Studenti lombardi in assemblea. (Ilgiorno.it)

Sciopero Atm Milano il 18 ottobre - a rischio i trasporti : orari garantiti di bus - metro e tram - Potrebbero esserci disagi su treni, metro e bus a Milano dalle 8. 45 alle 15 e dopo le 18 e fino al termine del servizio. Continua a leggere . Per domani, venerdì 18 ottobre, è previsto uno sciopero dei trasporti a livello nazionale che riguarderà il trasporto pubblico locale e quindi a Milano anche i mezzi gestiti da Atm. (Fanpage.it)