Non accetta la fine dell’amore, arrestato stalker ottantenne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarzana, 18 ottobre 2024 – Non si è rassegnato alla fine del rapporto e nonostante i precedenti richiami e soprattutto il divieto di avvicinamento all’ex compagna ha continuato non soltanto a contattarla ma anche presentarsi all’abitazione. All’età di 81 anni l’uomo non ha resistito alla tentazione e si è nuovamente presentato a casa della donna settantenne che ha avvertito i carabinieri della stazione di Arcola che lo hanno arrestato. Ieri mattina ha raccontato la vicenda in Tribunale a Spezia davanti al giudice Carolina Gagliano e al pubblico ministero onorario Raffaele Giumetti difeso dall’avvocato Andrea Tavernelli. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari disponendo la misura dei domiciliari nella speranza che prevalga il buon senso e la maturità dell’età per cessare il suo atteggiamento ossessivo nei confronti della donna. Lanazione.it - Non accetta la fine dell’amore, arrestato stalker ottantenne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarzana, 18 ottobre 2024 – Non si è rassegnato alladel rapporto e nonostante i precedenti richiami e soprattutto il divieto di avvicinamento all’ex compagna ha continuato non soltanto a contattarla ma anche presentarsi all’abitazione. All’età di 81 anni l’uomo non ha resistito alla tentazione e si è nuovamente presentato a casa della donna settantenne che ha avvertito i carabinieri della stazione di Arcola che lo hanno. Ieri mattina ha raccontato la vicenda in Tribunale a Spezia davanti al giudice Carolina Gagliano e al pubblico ministero onorario Raffaele Giumetti difeso dall’avvocato Andrea Tavernelli. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari disponendo la misura dei domiciliari nella speranza che prevalga il buon senso e la maturità dell’età per cessare il suo atteggiamento ossessivo nei confronti della donna.

