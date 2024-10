Superguidatv.it - Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia, ecco di quanto

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha annunciato un nuovo aumento deiper i suoiin, con i cambiamenti che sono già in vigore dal 18 ottobre 2024 per i nuovi abbonati e dal 19 ottobre per quelli esistenti.diaumenterà l’abbonamento inper i possessori diil costo dell’abbonamento indiI rincari coinvolgono tutti i principali piani di abbonamento: Piano Standard con pubblicità: il costo è salito da 5,49€ a 6,99€ al mese (+1,50€), con un costo annuale di 83,88€. Piano Standard senza pubblicità:di 1€, passando da 12,99€ a 13,99€ al mese, per un totale di 167,88€ l’anno. Piano Premium: subisce l’incremento maggiore, con un aumento di 2€, portando il prezzo da 17,99€ a 19,99€ al mese, per un totale di 239,88€ l’anno.