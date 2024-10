Monza, drone svela i segreti dello U-Power Stadium (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo stadio del Monza visto dal drone. Il catino che ospita i match dei brianzoli raccontato attraverso le immagini aeree. Lapresse.it - Monza, drone svela i segreti dello U-Power Stadium Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo stadio delvisto dal. Il catino che ospita i match dei brianzoli raccontato attraverso le immagini aeree.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fiorentina Monza 2-2 - le pagelle viola : Gosens padrone della fascia - Beltran non riesce a incidere - Dal 69' IkoneKean 7 - Fa il boia e l’impiccato là davanti quando c’è da tenere alta la squadra o dettare il passaggio in verticale. 69’ Ikone 6 - Entra deciso e si rende utile e pericoloso. Dal 57' KouameColpani 5 - Non si può dire che manchi la voglia e l'impegno, solo che la precisione non è ancora quella dei giorni migliori. (Sport.quotidiano.net)

Monza - la portinaia va a controllare appartamento e trova il padrone di casa morto - E, avendo le chiavi di casa di quell’abitazione, come di tutti quelli del suo stabile, ha deciso di andare a controllare di persona. Monza – Se n'è accorta la portinaia di casa, insospettita dal cattivo odore proveniente dall’appartamento. E si è trovata davanti a un cadavere, quello del padrone di casa, 63 anni, in avanzato stato di decomposizione. (Ilgiorno.it)