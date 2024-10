Milan, segna solo Pulisic: attaccanti deludenti. Serve altro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, Pulisic segna con continuità, ma ormai non basta più. I rossoneri, infatti, non possono contare solo sui gol dell'esterno statunitense Pianetamilan.it - Milan, segna solo Pulisic: attaccanti deludenti. Serve altro Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)con continuità, ma ormai non basta più. I rossoneri, infatti, non possono contaresui gol dell'esterno statunitense

Milano celebra “Puccini e il cinema” : rassegna e proiezioni all’Arlecchino - L’evento si terrà dal 27 ottobre al Cinema Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9, Milano) e si colloca tra le iniziative della mostra inedita “Puccini – Opera Meets New Media”, in programma al Museo Teatrale alla Scala dal 24 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025. 24 novembre, ore 11:00 – Proiezione di Addio Mimì! (1947) di Carmine Gallone, un film in bianco e nero che celebra La Bohème di Puccini ... (Ilgiorno.it)

Milan Femminile - Ijeh : “Dobbiamo segnare di più e migliorare …” - Evelyn Ijeh, calciatrice del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del successo contro la Sampdoria. (Pianetamilan.it)

Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale : rassegna di video immersivi dal 18 ottobre al 18 dicembre a Milano - Dal 18 ottobre al 18 dicembre 2024, l'Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale ospiterà una rassegna di quattro video immersivi 360 realizzati dagli studenti e dalle studentesse della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Il primo appuntamento, previsto per il 18 ottobre alle 18:30, sarà un incontro speciale con Laura Valletta, Viviana Violante e Claretta Zanettin, tre delle atlete ... (Movieplayer.it)