Gaeta.it - Mantova celebra la torta sbrisolona: un fine settimana all’insegna del dolce patrimonio gastronomico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel cuore di, città ricca di arte e storia, ilè dedicato a uno dei dolci più rappresentativi della tradizione locale: la. Questa manifestazione non è solo un'opportunità per degustare diverse interpretazioni di questo, ma anche un viaggio attraverso la cultura gastronomica della regione, che quest'anno coinvolge visitatori e appassionati in un festival di sapori e innovazione. Ungustoso tra tradizione e creatività La manifestazione dellasi svolge nel centro storico di, dove i visitatori possono esplorare una varietà di dolci provenienti da diversi angoli della città e della regione. I migliori pasticceri locali si cimentano in creazioni che vanno dalle ricette tradizionali a reinterpretazioni più audaci, offrendo un'ampia gamma di sapori e presentazioni.