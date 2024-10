Ildifforme.it - Maltempo, nubifragi e frane al Centro Nord: nel week-end graduale peggioramento

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stati almeno 100 gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio toscano, che nella notte è stato travolto da una forte ondata di; diverse persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni e diversi black out si sono verificati sul territorio; le allerte meteo in Liguria, Emilia Romagna e Veneto prosegue, anche in vista delle previsioni meteo del prossimo fine settimana L'articoloal: nel-endproviene da Il Difforme.