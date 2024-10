Lettera43.it - Maltempo in Toscana, il fiume Cornia rompe gli argini nel Livornese

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti, nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, per allagamenti e salvataggi nel comune di Campiglia Marittima (Livorno), dove il, a causa del, ha rotto glisulla sponda opposta a quella del paese. L’acqua ha invaso terreni ma anche abitazioni. A Venturini ilè esondato nella zona degli Affitti e Banditelle, dove 12 persone rimaste isolate sono state soccorse con i battelli e trasferite nella struttura di accoglienza predisposta dal comune. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora.in(Facebook).Disagi anche a Piombino, Suvereto e nel Senese A Cafaggio, frazione di Campiglia, un uomo è stato soccorso dopo che la strada su cui camminava si è trasformata in unin piena, riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali.