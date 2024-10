Agi.it - Lo scontro tra maggioranza e opposizione su sanità e legge di bilancio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Martedì, secondo quanto si apprende, ci sarà il primo incontro tra i capigruppo dellae il presidente della Commissionedi Montecitorio, l'azzurro Giuseppe Mangialavori. L'iter della manovra approvata due giorni fa dal Consiglio dei ministri è ancora da programmare, così come quello sul decreto fiscale, 'conteso' tra Camera e Senato perché, questa il convincimento di molti, potrebbe contenere maggiore spazio per cercare di incidere sulle risorse. Dal governo si è ripetuto che fondi ce ne sono pochi ma si troverà un compromesso, magari dopo un incontro anche a palazzo Chigi, per arrivare a un piccolo 'tesoretto' per le richieste dei gruppi, che non sarà comunque come quello dell'anno scorso (400 milioni).