LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint Race (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche e la Sprint Race in tv/streaming – La cronaca delle pre-qualifiche – La cancellazione della FP1 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race di Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito oceanico si prospetta una giornata molto interessante con i piloti che dovranno gestire varie situazioni tra l’attacco al tempo alla massimizzazione della prestazione nella gara del sabato. Assisteremo a un nuovo capitolo della sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco si presenta a questo week end, reduce dall’en plein del Giappone dove ha vinto la Sprint e il GP, accorciando sensibilmente in classifica iridata. La distanza dalla vetta occupata da Martin è, infatti, di dieci lunghezze. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint Race Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lee lain tv/streaming – La cronaca delle pre-– La cancellazione della FP1 Buongiorno e bentrovati alladellee delladi Phillip Island (), sede del 17° appuntamento del Mondialedi. Sul circuito oceanico si prospetta una giornata molto interessante con i piloti che dovranno gestire varie situazioni tra l’attacco al tempo alla massimizzazione della prestazione nella gara del sabato. Assisteremo a un nuovo capitolo dellatra Francescoe Jorge. Pecco si presenta a questo week end, reduce dall’en plein del Giappone dove ha vinto lae il GP, accorciando sensibilmente in classifica iridata. La distanza dalla vetta occupata daè, infatti, di dieci lunghezze.

com/g0HfBp3btN — MotoGP (@MotoGP) October 18, 2024 3:18 Piove fortissimo, esattamente come prima. E' il secondo della giornata, era capitato anche nella FP1 di Moto2. Ha capito che non basta il talento ma serve ragionare nel modo giusto e gestire le gare nel modo giusto. 016, ci prova anche Zarco -15 minuti: time attack per Binder e Vinales -16 minuti: ultimi preparativi prima del valzer dei ...

Teoricamente la seconda sessione della Moto3 doveva partire alle 4:15. Mancano pochi minuti all'inizio della FP1

Torna la safety car in pista. 030) e Zarco (+0. Condizioni difficili da leggere 3:25 Safety car in pista, Marco Bezzecchi nel frattempo si rifocilla. Intanto continua a piovere… 3:13 Attenzione, c'è un aggiornamento. Abbiamo preferito operarci dopo la Thailandia per avere una spalla nuova ed essere pronti l'anno prossimo per ...