L’internazionale dei razzisti | milioni di euro raccolti dalla fondazione americana per diffondere diffonde teorie eugenetiche

L'internazionale dei razzisti: milioni di euro raccolti dalla fondazione americana per diffondere teorie eugenetiche

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un network internazionale di finanziatori e attivisti per il ritorno di pratichedi selezione della razza. Non è la Germania nazista dei tardi anni Trenta, ma a quella ideologia si ispira: è una rete di ricercatori e divulgatoriche, grazie a finanziamenti milionari, stanno reimmettendo nella cultura di massa concetti pseudoscientifici di superiorità della ‘razza bianca’. Lo rivela un’inchiesta dell’organizzazione antifascista inglese Hope not Hate, pubblicata anche sul Guardian. I giornalisti di Hope not Hate sono riusciti a penetrare, sotto copertura, l’organizzazione Human diversity foundation, fondata due anni fa con lo scopo dimateriale divulgativo (podcast, video, un magazine online e studi di ricercatori suprematisti) a supporto dirazziste.