L’ingorgo di feste tra Mondadori Angelucci e Comin e altre pillole del giorno

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A Roma lo hanno definito «ildel giudizio»: mercoledì 23 ottobre nella Capitale è in programma una lunga serie di eventi, in grado di schiantare qualsiasi turbopresenzialista. Anticipiamone solo alcuni: sicia con l’apertura della nuova librerianella Galleria Alberto Sordi, evento atteso da mesi e che porterà da Milano a Roma centinaia di dirigenti di Mediaset e non solo, attirati dal vernissage della “creatura” di Marina Berlusconi, la figlia prediletta del Cavaliere. Ma c’è pure la già contestatissima festa del quotidiano romano Il Tempo caro alla famiglia, nella Galleria nazionale d’arte moderna, con tanto di presenza annunciata del premier Giorgia Meloni (chissà se andrà all’apertura della, prima di arrivare a Valle Giulia).