Tpi.it - L’incredibile storia di Joy Milne, la donna che sentiva l’odore del Parkinson

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Se fossimo liberi di scegliere, quale superpotere vorremmo avere? La capacità di volare, di correre alla velocità del vento, una forza sovrumana? A porre la domanda è Joy, una 72enne con un’abilità singolare, quella di discernere odori che gli altri nemmeno avvertono. «I media hanno detto che ho un superpotere. Ma io non me lo sono potuto scegliere», ha affermato durante una conferenza TedX in cui ha raccontato la sua. «Sono nata con un naso in grado di fare diagnosi». Dotata di un’eccezionale sensibilità dell’olfatto, nota come iperosmia, l’ex infermiera scozzese è diventata un riferimento per un nuovo filone di ricerca su una delle malattie neurodegenerative più diffuse, il morbo di. Sin da quando era bambina,si era resa conto di avere una spiccata capacità di riconoscere gli odori.