Liam Payne, testimone parla e pubblica foto: “Sconvolto per una mail” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con il passare dei giorni le cose si fanno più chiare sulla scomparsa di Liam Payne. Dopo i rumor sulla presunta decisione della casa discografica di interrompere i rapporti con il cantante, adesso una cliente dell’hotel CasaSur ha deciso di parlare. Questa testimone ha raccontato al Daily mail di aver assistito a dei comportamenti bizzarri di Liam. “Uno dei miei amici doveva andare a sistemarsi nella sua suite, ma il personale dell’hotel era un po’ nervoso perché Liam non aveva ancora fatto il check-out alle 16.30, avrebbe dovuto farlo la mattina. Inoltre aveva un comportamento bizzarro. Sono entrata nell’hotel e lui mi era vicino all’ascensore. Ero con i miei amici e sapevamo chi fosse, ma a nessuno di noi importava più di tanto. Biccy.it - Liam Payne, testimone parla e pubblica foto: “Sconvolto per una mail” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con il passare dei giorni le cose si fanno più chiare sulla scomparsa di. Dopo i rumor sulla presunta decisione della casa discografica di interrompere i rapporti con il cantante, adesso una cliente dell’hotel CasaSur ha deciso dire. Questaha raccontato al Dailydi aver assistito a dei comportamenti bizzarri di. “Uno dei miei amici doveva andare a sistemarsi nella sua suite, ma il personale dell’hotel era un po’ nervoso perchénon aveva ancora fatto il check-out alle 16.30, avrebbe dovuto farlo la mattina. Inoltre aveva un comportamento bizzarro. Sono entrata nell’hotel e lui mi era vicino all’ascensore. Ero con i miei amici e sapevamo chi fosse, ma a nessuno di noi importava più di tanto.

