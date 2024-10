Liam Payne: la musica e il successo, gli One Direction, gli amori e l’animo inquieto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Talento, fama, fascino, successo: apparentemente Liam Payne aveva tutto dalla vita. Una vita che si è spenta a soli 31 anni. L’ex One Direction è morto il 16 ottobre cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia sta indagando su quanto accaduto: incidente o suicidio? Un’ipotesi, quest’ultima, da non escludere per diversi motivi. Prima della sua morte, dall’hotel è arrivata una telefonata al 911 in cui veniva chiesto un intervento per un uomo che sembrava sotto l’effetto di droga o alcol. Nella sua stanza, poi, sono stati trovati un televisore distrutto, pezzi di carta d’allumino e una polvere bianca che potrebbe essere cocaina. Ma non è tutto. Liam Payne era un artista dall’animo inquieto. Amica.it - Liam Payne: la musica e il successo, gli One Direction, gli amori e l’animo inquieto Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Talento, fama, fascino,: apparentementeaveva tutto dalla vita. Una vita che si è spenta a soli 31 anni. L’ex Oneè morto il 16 ottobre cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia sta indagando su quanto accaduto: incidente o suicidio? Un’ipotesi, quest’ultima, da non escludere per diversi motivi. Prima della sua morte, dall’hotel è arrivata una telefonata al 911 in cui veniva chiesto un intervento per un uomo che sembrava sotto l’effetto di droga o alcol. Nella sua stanza, poi, sono stati trovati un televisore distrutto, pezzi di carta d’allumino e una polvere bianca che potrebbe essere cocaina. Ma non è tutto.era un artista dal

