Liam Payne, il VIDEO mentre cade dal balcone è scioccante: le immagini della morte lasciano senza parole (Di venerdì 18 ottobre 2024) La morte di Liam Payne è stata ripresa da qualcuno dei presenti: il VIDEO della caduta e delle urla del cantante ha lasciato il mondo intero senza parole Dall’arrivo della tragica notizia della morte del cantante, in tanti si sono chiesti se Liam sia scivolato dal balcone o se abbia deciso di suicidarsi. A quanto pare, nessuna di queste ipotesi sembrerebbe reale: dalle ultime indagini, infatti, sembrerebbe confermato che Payne si sia lanciato consapevolmente, sebbene fosse in uno stato di semi-incoscienza. A riferirlo sono le ferite riportate sul corpo dopo l’impatto: l’autopsia, infatti, confermerebbe che Liam Payne si sia lanciato dal balcone, probabilmente credendo di poter raggiungere l’acqua della piscina sottostante la sua camera d’albergo in Argentina. Un VIDEO, terribile, ha lasciato tutti senza parole. Donnapop.it - Liam Payne, il VIDEO mentre cade dal balcone è scioccante: le immagini della morte lasciano senza parole Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladiè stata ripresa da qualcuno dei presenti: ilcaduta e delle urla del cantante ha lasciato il mondo interoDall’arrivotragica notiziadel cantante, in tanti si sono chiesti sesia scivolato dalo se abbia deciso di suicidarsi. A quanto pare, nessuna di queste ipotesi sembrerebbe reale: dalle ultime indagini, infatti, sembrerebbe confermato chesi sia lanciato consapevolmente, sebbene fosse in uno stato di semi-incoscienza. A riferirlo sono le ferite riportate sul corpo dopo l’impatto: l’autopsia, infatti, confermerebbe chesi sia lanciato dal, probabilmente credendo di poter raggiungere l’acquapiscina sottostante la sua camera d’albergo in Argentina. Un, terribile, ha lasciato tutti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Liam Payne - l’addio degli One Direction. Harry Styles : “Mi mancherà” - Liam Payne è morto solo, vinto dai demoni che non era riuscito a scacciare nemmeno con la nascita del suo amato Bear, e che così rapidamente l’hanno strappato via da questo mondo. E ora che Liam non c’è più, è tutto finito per sempre. I ricordi che condividiamo saranno un tesoro per sempre. E così, nei giorni in cui si cerca di capire cosa sia accaduto a Liam Payne, ha deciso di mettere in pausa ... (Dilei.it)

Liam Payne - Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico : "Mi mancherà sempre" - "Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam", ha scritto su Instagram Styles, 30 anni, giovedì 17 ottobre. " Styles ha aggiunto: "Liam viveva esprimendo aprrtamente i suoi sentimenti, non aveva filtri, possedeva un'energia vitale …. "La sua gioia più grande era rendere felici le altre persone, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva. (Movieplayer.it)

Mister Movie | Liam Payne prima della morte la casa discografica l’aveva scaricato? - Inoltre, le accuse pubbliche della sua ex fidanzata e le conseguenti controversie mediatiche avrebbero ulteriormente destabilizzato il cantante, già alle prese con problemi personali. Sembra che Payne stesse affrontando un periodo particolarmente difficile, sia a livello personale che professionale. (Mistermovie.it)