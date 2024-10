Leasys lancia Leasys e-Store il nuovo marketplace digitale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) –, la joint venture tra Stellantis e Credit Agricole Personal Finance & Mobility,la nuova piattaforma e-commerce,e-. Il progetto si colloca all’interno del piano di trasformazioneavviato a livello europeo lo scorso marzo con il lancio della piattaforma in Olanda. Dopo il lancio in Italia e nel Regno Unito,lancerà ilanche in Spagna entro la fine dell’anno e, progressivamente, in tutti i mercati in cui opera.Promuovendo principalmente i veicoli a basse emissioni, ilrappresenta un passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, in linea con il piano strategico annunciato all’inizio dell’anno per rendere la mobilità elettrica più accessibile.