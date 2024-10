Lazio, Baroni: “Guendouzi sta meglio, squadra in salute” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Il gruppo è in salute. Andiamo ad affrontare una squadra forte, la miglior difesa d’Europa e la squadra che ha più possesso palla in Italia. Guendouzi sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore ma potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio. Il ragazzo vuole esserci e mi fa molto piacere. Quella contro la Juventus sarà una grande partita contro una squadra forte. Bisogna dare merito ai ragazzi, il mio compito è di rimanere ancorato al progetto e al lavoro”. Queste le parole del tecnico della Lazio Marco Baroni alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. Lazio, Baroni: “Guendouzi sta meglio, squadra in salute” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Il gruppo è in. Andiamo ad affrontare unaforte, la miglior difesa d’Europa e lache ha più possesso palla in Italia.sta, ci prendiamo ancora 24 ore ma potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio. Il ragazzo vuole esserci e mi fa molto piacere. Quella contro la Juventus sarà una grande partita contro unaforte. Bisogna dare merito ai ragazzi, il mio compito è di rimanere ancorato al progetto e al lavoro”. Queste le parole del tecnico dellaMarcoalla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium.: “stain” SportFace.

