Serieanews.com - Juve devastata, se lo prende il Milan: colpo rossonero

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutte notizie in casa bianconera. Ilscippa ilallae anticipa l’affare per il calciomercato di gennaio.ntus esono state senza dubbio due delle squadre che hanno più cambiato nel corso dell’ultimo calciomercato. Entrambe le storiche società hanno cambiato allenatore, poi hanno deciso di rivoluzionare la rosa e fare acquisti adeguati alla nuova guida tecnica e alle idee dirigenziali.nei guai, il messaggio è chiaro (Lapresse) SerieAnewsZirkzee e non solo, i due club spesso si sono incrociati sul mercato ed hanno anche trattato tra loro, come dimostra il passaggio di Kalulu in prestito con diritto in maglia bianconera. Il francese sta facendo piuttosto bene e quasi sicuramente lariscatterà il giocatore. Ilintanto lavora per gennaio e sarebbe pronto arsi una vera e propria rivincita di mercato.