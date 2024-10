Fanpage.it - Incollano numeri su Gratta e Vinci per vincere 10 milioni, l’avvocato: “Erano in buona fede, errore del notaio”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La vicenda accaduta in Puglia che ha avuto come protagonisti tre scommettitori ha portato a un'inchiesta. In vista dell'udienza, l'avvocato della difesa, Donato Antonio Muschio Schiavone, sentito da Fanpage.it, riporta anche che va definito "se la responsabilità ricadrà su tutti e tre gli assistiti oppure solo su uno"