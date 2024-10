Incidente Ascoli, perde il controllo dell’auto e sfonda il parabrezza con la testa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 18 ottobre 2024 – Un uomo di 87 anni è rimasto vittima nella mattinata di oggi di un Incidente stradale avvenuto ad Ascoli all’incrocio semaforico fra viale Federici e viale Vellei. L’anziano era alla guida di un mini suv Suzuki e procedeva in direzione di Porta Cappuccina. Improvvisamente ha perso il controllo della vettura che è salita sul marciapiede davanti alla chiesa del Sacro Cuore finendo la sua corsa contro alcune fioriere. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, che ha sede proprio nei pressi. Hanno chiesto innanzitutto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziano che nell’impatto ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza, sfondandolo. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco. Ilrestodelcarlino.it - Incidente Ascoli, perde il controllo dell’auto e sfonda il parabrezza con la testa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Piceno, 18 ottobre 2024 – Un uomo di 87 anni è rimasto vittima nella mattinata di oggi di unstradale avvenuto adall’incrocio semaforico fra viale Federici e viale Vellei. L’anziano era alla guida di un mini suv Suzuki e procedeva in direzione di Porta Cappuccina. Improvvisamente ha perso ildella vettura che è salita sul marciapiede davanti alla chiesa del Sacro Cuore finendo la sua corsa contro alcune fioriere. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, che ha sede proprio nei pressi. Hanno chiesto innanzitutto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziano che nell’impatto ha battuto violentemente lacontro ilndolo. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco.

