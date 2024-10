Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre il tribunale di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti soccorsi in acque italiane e portati forzatamente in un centro di detenzione in Albania. Leggi Internazionale.it - Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre ildiha deciso di nonre ildei dodicisoccorsi in acque italiane e portati forzatamente in un centro di detenzione in. Leggi

Migranti in Albania - tribunale Roma non convalida trattenimento : devono tornare in Italia - Il provvedimento di trattenimento era stato disposto dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per dodici stranieri che fanno parte del gruppo dei sedici migranti, dieci provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto, trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. (Tg24.sky.it)