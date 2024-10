Il post di Fognini con la lettera dell’Agenzia delle Entrate, frecciata a Sinner? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una busta verde, recante la scritta Agenzia delle Entrate, una brutta sorpresa nella casella della posta con il quale molti hanno familiarità. Anche Fabio Fognini, il tennista 37enne attuale numero 76 del ranking, che su Instagram in una storia ha postato proprio la lettera ricevuta dall’Agenzia, accompagnata dalla scritta: «Salve, io cittadino italiano, sportivo, residente in Italia». Insomma, come a voler ribadire: io pago le tasse in Italia. La storia di Fognini (via Instagram).La lunga lista di tennisti residenti a Monte Carlo Ma chi non lo fa? Rimanendo al suo sport, la lista è lunga, e comprende quelli che al momento sono tra gli azzurri più accreditati nel circuito: Berrettini, Musetti, ma soprattutto Jannik Sinner. Lettera43.it - Il post di Fognini con la lettera dell’Agenzia delle Entrate, frecciata a Sinner? Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una busta verde, recante la scritta Agenzia, una brutta sorpresa nella casella dellaa con il quale molti hanno familiarità. Anche Fabio, il tennista 37enne attuale numero 76 del ranking, che su Instagram in una storia haato proprio laricevuta dall’Agenzia, accompagnata dalla scritta: «Salve, io cittadino italiano, sportivo, residente in Italia». Insomma, come a voler ribadire: io pago le tasse in Italia. La storia di(via Instagram).La lunga lista di tennisti residenti a Monte Carlo Ma chi non lo fa? Rimanendo al suo sport, la lista è lunga, e comprende quelli che al momento sono tra gli azzurri più accreditati nel circuito: Berrettini, Musetti, ma soprattutto Jannik

Fognini e la lettera dell’Agenzia delle Entrate : “Io cittadino italiano e sportivo residente in Italia” - . The post Fognini e la lettera dell’Agenzia delle Entrate: “Io cittadino italiano e sportivo residente in Italia” appeared first on SportFace. Sotto forma di maglia azzurra, sempre pronto a rispondere alle chiamate dei vari capitani in Coppa Davis nel corso degli anni, ma anche con la decisione di non spostare mai la sua residenza fiscale durante la carriera, nonostante abbia vissuto in ... (Sportface.it)