Iltempo.it - Ikebana, l'antica arte giapponese dei fiori in un evento a Garbatella

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per un giorno,si gemella con il Giappone. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, lo spazio Cenacoli di via Francesco Orazio da Pennabilli 5 ospiterà un'esposizione di composizioni di, l'tradizionaledi disporre i, realizzate da Maestri e Allievi dilab –Sogetsu Roma. “Dai manga agli anime, passando per i mercati a tema, l'Hanami al laghetto dell'Eur e l'enogastronomia nipponica, Roma ha un forte legame con il Giappone – spiega Livio Buffo, ceo di Cenacoli – Per questo motivo, abbiamo pensato di offrire i nostri spazi a qualcosa di diverso ed emozionate: una mostra di, un'che ha molte declinazioni e scuole ma che forse non è ancora conosciuta come meriterebbe dal grande pubblico.