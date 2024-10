Harry, il cane brianzolo premiato come il più bello d'Europa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si chiama Harry, è un bellissimo esemplare di labrador e si è aggiudicato il premio “giovane campione europeo 2024” all'Euro Dog Show di Celje in Slovenia, la competizione internazionale di bellezza canina.Un primo premio certamente meritato per il bel cagnolone dal pelo fulvo e dagli occhi Monzatoday.it - Harry, il cane brianzolo premiato come il più bello d'Europa Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si chiama, è un bellissimo esemplare di labrador e si è aggiudicato il premio “giovane campione europeo 2024” all'Euro Dog Show di Celje in Slovenia, la competizione internazionale di bellezza canina.Un primo premio certamente meritato per il bel cagnolone dal pelo fulvo e dagli occhi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il principe Harry e Meghan Markle resteranno davvero neutrali per le elezioni americane? - I duchi di Sussex non si sono uniti al recente evento di Oprah Winfrey per Kamala Harris trasmesso in diretta streaming a milioni di americani. La coppia, però, lavora dietro le quinte, ecco cosa nasconde la loro strategia. (Vanityfair.it)