Ilrestodelcarlino.it - Grottazzolina chiama i suoi. Abbonamenti ancora aperti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’attesa per la sfida con la Sonepar Padova è sempre più alta in casa Yuasa Batteryvisto che al PalaSavelli domenica arriva una di quelle squadrete ad un campionato simile, almeno sulla carta, a quello dei ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi. Per questo e per la grande attenzione che c’è verso questa gara la società ha deciso non solo di aumentare le aperture dei botteghini del PalaSavelli ma anche di mantenere aperta la campagna. Almeno fino a domenica infatti ci sarà la possibilità di scegliere il proprio posto fidelizzandosi per l’intera stagione, per tutte le gare che mancano in casa e quindi vivere in prima fila una stagione che entrerà di diritto, anzi è già entrata, nella storia dello sport dima in generale dell’intero territorio. E’ già possibile acquistare i biglietti per la gara con Padova sul sito vivaticket.