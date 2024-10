Gli angeli dei sentieri. Al lavoro sulla Francigena: "Impegno sui cammini" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La cura dei sentieri battuti dai pellegrini. Sono 12 i ragazzi e le ragazze poco più che ventenni, provenienti da sette diversi paesi europei, venuti a San Miniato per pulire il tratto della via Francigena che passa da questo territorio, incontrare pellegrini, cittadine e cittadini di San Miniato e produrre contenuti social per promuovere questo cammino. E’ questo l’obiettivo del progetto che l’Associazione Europea delle Vie Francigene e l’Associazione Movimento Lento hanno istituito, attraverso i "Trail Angels", gli angeli dei sentieri, ragazzi e ragazze che, con la collaborazione di associazioni locali, si sono assunti l’Impegno di controllare un tratto del percorso della via Francigena. Lo scopo è quello di verificarne la sicurezza e la manutenzione e, dove fosse necessario, intervenire sulla segnaletica ufficiale, sostituendo quella in cattivo stato e migliorandone l’efficacia. Lanazione.it - Gli angeli dei sentieri. Al lavoro sulla Francigena: "Impegno sui cammini" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La cura deibattuti dai pellegrini. Sono 12 i ragazzi e le ragazze poco più che ventenni, provenienti da sette diversi paesi europei, venuti a San Miniato per pulire il tratto della viache passa da questo territorio, incontrare pellegrini, cittadine e cittadini di San Miniato e produrre contenuti social per promuovere questo cammino. E’ questo l’obiettivo del progetto che l’Associazione Europea delle Vie Francigene e l’Associazione Movimento Lento hanno istituito, attraverso i "Trail Angels", glidei, ragazzi e ragazze che, con la collaborazione di associazioni locali, si sono assunti l’di controllare un tratto del percorso della via. Lo scopo è quello di verificarne la sicurezza e la manutenzione e, dove fosse necessario, interveniresegnaletica ufficiale, sostituendo quella in cattivo stato e migliorandone l’efficacia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Francigena, dodici 'angeli' a San Miniato per la manutenzione dei sentieri - Sono 12 i ragazzi e le ragazze poco più che ventenni, provenienti da sette diversi paesi europei, venuti a San Miniato per pulire il tratto della via ... (gonews.it)

Giornata nazionale del Trekking urbano: il 31 ottobre a piedi lungo i “sentieri” di borghi e città - Il 31 ottobre è la Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Ecco alcuni percorsi per esplorare a piedi città, borghi, nuove periferie aderenti all'iniziativa ... (viaggi.corriere.it)

Magna Via Francigena: Palermo-Agrigento in 9 giorni a piedi - Visitare la Sicilia è un’esperienza unica: attraversarla a piedi grazie ai sentieri è ancora più bello. Se ami i percorsi e le lunghe camminate, non potrai perdere la Magna Via Francigena che, tramite ... (idealista.it)