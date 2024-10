Genoa, Blazquez tranquillizza Gilardino: "Fiducia totale". E su Balotelli: "Scelta tecnica" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La gara di domani tra Genoa e Bologna potrebbe essere decisiva per le sorti di Alberto Gilardino. Dopo un solo punto fatto e due reti realizzate Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) La gara di domani trae Bologna potrebbe essere decisiva per le sorti di Alberto. Dopo un solo punto fatto e due reti realizzate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa-Bologna - probabili formazioni : la rivoluzione di Gilardino - Le due settimane di pausa per le Nazionali sono finite e domani alle 15 il Genoa sfida il Bologna. La crisi di risultati, tre sconfitte nelle ultime tre giornate di campionato, e quella societaria non hanno allontanato i tifosi dalla squadra, anzi. . Il Ferraris sarà ancora una volta gremito, tutti. (Genovatoday.it)

Crisi Genoa - Zangrillo : «Ignobile che Gilardino sia in discussione - non se lo merita. Le cessioni di Retegui e Gudmundsson? Ecco cosa è successo. E sul futuro del club dico che…» - LE CESSIONI DI GUDMUNDSSON E RETEGUI – «Non ho mai avuto il […]. Le parole di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, sull’inizio di stagione del club rossoblù con Gilardino. Tutti i dettagli Presidente del Genoa, Alberto Zangrillo interviene oggi con un’intervista su La Gazzetta dello Sport affrontando di petto i problemi della squadra e della società . (Calcionews24.com)

Caos Genoa : Balotelli in bilico - Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club - Chi è arrivato non è ancora riuscito a non farli rimpiangere. Quella che sta valutando se chiudere, come si scriveva sopra, con Balotelli la prossima settimana. O quasi. Magari sacrificando un altro big (e l’indiziato è Frendrup), ma acquistando per mantenere la categoria ed essere più appetibili verso potenziali investitori. (Ilfattoquotidiano.it)